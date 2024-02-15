Трамп проштовхує допомогу Україні як кредит - Bloomberg

Колишній президент США Дональд Трамп наполягав на наданні Україні допомоги у вигляді кредиту, на тлі того, як зусилля зі схвалення подальшої допомоги залишаються в глухому куті в Конгресі через внутрішню боротьбу з приводу імміграційної політики і політики щодо кордону, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів, - заявив Трамп у середу на мітингу в Північному Чарльстоні під час передвиборчої кампанії перед президентськими праймеріз республіканців у Південній Кароліні 24 лютого. - Зробіть це ось так. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть це зробити, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не зможуть це зробити, їм не доведеться повертати нам гроші".

"Чому ви повинні просто передати це їм? Зробіть це у формі кредиту", - додав він.

Трамп порівняв цей план з угодами, які, за його словами, він уклав зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри.

"Я роблю те саме зі спортсменами, - сказав Трамп. - Ви знаєте, як професійний гравець у гольф, який, я вважаю, дуже хороший. У них немає грошей, але у них багато талантів. Я скажу, що ось у чому справа".

Трамп, пише видання, "підштовхнув своїх союзників у Конгресі відмовитися від пропозиції, яка включала як посилення політики щодо кордону, так і фінансування України, закликаючи республіканців наполягати на "ідеальній" угоді щодо імміграції". У вівторок сенатори ухвалили пакет на 95 мільярдів доларів, який скасовує імміграційні заходи та містить понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для сектору Газа. Однак спікер-республіканець Майк Джонсон відмовляється розглядати це питання доти, доки не буде ухвалено закон про імміграцію, запропонований лише Республіканською партією.

Деякі республіканці в Сенаті, які в принципі підтримують допомогу Україні, зокрема Ліндсі Грем і Маркуейн Маллін, підтримали ідею, висловлену Трампом на вихідних у дописі в соціальних мережах, яка зробить іноземну допомогу Україні та іншим країнам "безвідсотковими кредитами без графіка погашення".

Також Bloomberg пише, що "колишній президент розглядає можливість скорочення зобов'язань перед деякими членами НАТО і підштовхує Україну до перемовин щодо припинення війни з росією, якщо він повернеться в офіс".

"Союзники Трампа, по суті, обговорили дворівневий альянс НАТО, де стаття 5, яка вимагає спільного захисту будь-якого члена, на якого було скоєно напад, застосовуватиметься тільки до країн, що досягають цілей за витратами на оборону, за словами людей, які попросили не називати їхнього імені та попередили, що жодні політичні рішення не були остаточно ухвалені", - ідеться в публікації.

Трамп, вказує видання, заявив, що дозволить росії робити "все, що вони, чорт забирай, захочуть" із країнами-членами, які не виконали свої зобов'язання з фінансування. У середу ввечері він повторив свою критику альянсу.

"Республіканці здебільшого проігнорували ці коментарі, але вони викликали тривогу в багатьох закордонних столицях, де вже зростає занепокоєння з приводу прихильності США глобальній безпеці на тлі протистояння з приводу допомоги Україні", - пише видання.

У вівторок президент США Джо Байден виступив із різким докором на адресу Трампа, закликавши спікера Палати представників Майка Джонсона проігнорувати тиск лідера Республіканської партії і дозволити Палаті представників проголосувати за допомогу Україні.

"Заради бога, це нерозумно, це ганебно, це небезпечно, це не по-американськи", - сказав Байден про коментарі Трампа щодо НАТО.

"Однак риторика Трампа про військовий альянс, найімовірніше, сподобається його електорату, який прийняв його популістські зовнішньополітичні позиції", - зазначає видання.

Його головний візаві по партії Ніккі Гейлі, як зазначено, "вирізняється з-поміж конкурентів по Республіканській партії, дотримуючись більш традиційних поглядів, таких як підтримка України".

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