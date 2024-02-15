Трамп проштовхує допомогу Україні як кредит - Bloomberg

ukenru
19:41 • 39744 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91604 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113516 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115564 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230327 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156045 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146649 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132750 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121698 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53072 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46547 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40131 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48006 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42817 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230327 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384969 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440263 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448648 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113516 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130410 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124609 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98492 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107739 перегляди
Актуальне
Трамп проштовхує допомогу Україні як кредит - Bloomberg

Трамп проштовхує допомогу Україні як кредит - Bloomberg

Київ • УНН

 • 24948 перегляди

Колишній президент США Дональд Трамп проштовхує допомогу Україні як кредит

Колишній президент США Дональд Трамп наполягав на наданні Україні допомоги у вигляді кредиту, на тлі того, як зусилля зі схвалення подальшої допомоги залишаються в глухому куті в Конгресі через внутрішню боротьбу з приводу імміграційної політики і політики щодо кордону, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів, - заявив Трамп у середу на мітингу в Північному Чарльстоні під час передвиборчої кампанії перед президентськими праймеріз республіканців у Південній Кароліні 24 лютого. - Зробіть це ось так. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть це зробити, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не зможуть це зробити, їм не доведеться повертати нам гроші".

"Чому ви повинні просто передати це їм? Зробіть це у формі кредиту", - додав він.

Трамп порівняв цей план з угодами, які, за його словами, він уклав зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри.

"Я роблю те саме зі спортсменами, - сказав Трамп. - Ви знаєте, як професійний гравець у гольф, який, я вважаю, дуже хороший. У них немає грошей, але у них багато талантів. Я скажу, що ось у чому справа".

Трамп, пише видання, "підштовхнув своїх союзників у Конгресі відмовитися від пропозиції, яка включала як посилення політики щодо кордону, так і фінансування України, закликаючи республіканців наполягати на "ідеальній" угоді щодо імміграції". У вівторок сенатори ухвалили пакет на 95 мільярдів доларів, який скасовує імміграційні заходи та містить понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для сектору Газа. Однак спікер-республіканець Майк Джонсон відмовляється розглядати це питання доти, доки не буде ухвалено закон про імміграцію, запропонований лише Республіканською партією.

Деякі республіканці в Сенаті, які в принципі підтримують допомогу Україні, зокрема Ліндсі Грем і Маркуейн Маллін, підтримали ідею, висловлену Трампом на вихідних у дописі в соціальних мережах, яка зробить іноземну допомогу Україні та іншим країнам "безвідсотковими кредитами без графіка погашення".

Також Bloomberg пише, що "колишній президент розглядає можливість скорочення зобов'язань перед деякими членами НАТО і підштовхує Україну до перемовин щодо припинення війни з росією, якщо він повернеться в офіс".

"Союзники Трампа, по суті, обговорили дворівневий альянс НАТО, де стаття 5, яка вимагає спільного захисту будь-якого члена, на якого було скоєно напад, застосовуватиметься тільки до країн, що досягають цілей за витратами на оборону, за словами людей, які попросили не називати їхнього імені та попередили, що жодні політичні рішення не були остаточно ухвалені", - ідеться в публікації.

Трамп, вказує видання, заявив, що дозволить росії робити "все, що вони, чорт забирай, захочуть" із країнами-членами, які не виконали свої зобов'язання з фінансування. У середу ввечері він повторив свою критику альянсу.

"Республіканці здебільшого проігнорували ці коментарі, але вони викликали тривогу в багатьох закордонних столицях, де вже зростає занепокоєння з приводу прихильності США глобальній безпеці на тлі протистояння з приводу допомоги Україні", - пише видання.

У вівторок президент США Джо Байден виступив із різким докором на адресу Трампа, закликавши спікера Палати представників Майка Джонсона проігнорувати тиск лідера Республіканської партії і дозволити Палаті представників проголосувати за допомогу Україні.

"Заради бога, це нерозумно, це ганебно, це небезпечно, це не по-американськи", - сказав Байден про коментарі Трампа щодо НАТО.

"Однак риторика Трампа про військовий альянс, найімовірніше, сподобається його електорату, який прийняв його популістські зовнішньополітичні позиції", - зазначає видання.

Його головний візаві по партії Ніккі Гейлі, як зазначено, "вирізняється з-поміж конкурентів по Республіканській партії, дотримуючись більш традиційних поглядів, таких як підтримка України".

Bloomberg: Трамп у разі переобрання підштовхуватиме Україну до переговорів15.02.2024, 03:07 • 141455 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64