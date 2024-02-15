Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп настаивал на предоставлении Украине помощи в виде кредита, на фоне того, как усилия по одобрению дальнейшей помощи остаются в тупике в Конгрессе из-за внутренней борьбы по поводу иммиграционной политики и политике по границе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Они хотят дать им еще 60 миллиардов долларов, - заявил Трамп в среду на митинге в Северном Чарльстоне во время предвыборной кампании перед президентскими праймериз республиканцев в Южной Каролине 24 февраля. - Сделайте это вот так. Одолжите им деньги. Если они смогут это сделать, они вернут нам деньги. Если они не смогут это сделать, им не придется возвращать нам деньги".

"Почему вы должны просто передать это им? Сделайте это в форме кредита", - добавил он.

Трамп сравнил этот план со сделками, которые, по его словам, он заключил со спортсменами, которые имели потенциал, но не имели денег в начале своей карьеры.

"Я делаю то же самое со спортсменами, - сказал Трамп. - Вы знаете, как профессиональный игрок в гольф, который, я считаю, очень хорош. У них нет денег, но у них много талантов. Я скажу, что вот в чем дело.

Трамп, пишет издание, "подтолкнул своих союзников в Конгрессе отказаться от предложения, которое включало как ужесточение политики по границе, так и финансирование Украины, призывая республиканцев настаивать на "идеальном" соглашении по иммиграции". Во вторник сенаторы приняли пакет на 95 миллиардов долларов, который отменяет иммиграционные меры и включает более 60 миллиардов долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для сектора Газа. Однако спикер-республиканец Майк Джонсон отказывается рассматривать этот вопрос до тех пор, пока не будет принят закон об иммиграции, предложенный только Республиканской партией.

Некоторые республиканцы в Сенате, которые в принципе поддерживают помощь Украине, в том числе Линдси Грэм и Маркуэйн Маллин, поддержали идею, высказанную Трампом на выходных в сообщении в социальных сетях, которая сделает иностранную помощь Украине и другим странам "беспроцентными кредитами без графика погашения".

Также Bloomberg пишет, что "бывший президент рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и подталкивает Украину к переговорам о прекращении войны с россией, если он вернется в офис".

"Союзники Трампа, по сути, обсудили двухуровневый альянс НАТО, где статья 5, которая требует общей защиты любого члена, подвергшегося нападению, будет применяться только к странам, которые достигают целей по расходам на оборону, по словам людей, попросивших не называть их имени и предупредили, что никакие политические решения не были окончательно приняты", - говорится в публикации.

Трамп, указывает издание, заявил, что позволит россии делать "все, что они, черт возьми, захотят" со странами-членами, которые не выполнили свои обязательства по финансированию. В среду вечером он повторил свою критику альянса.

"Республиканцы в основном проигнорировали эти комментарии, но они вызвали тревогу во многих иностранных столицах, где уже растет обеспокоенность по поводу приверженности США глобальной безопасности на фоне противостояния по поводу помощи Украине", - пишет издание.

Во вторник президент США Джо Байден выступил с резким упреком в адрес Трампа, призвав спикера Палаты представителей Майка Джонсона проигнорировать давление лидера Республиканской партии и позволить Палате представителей проголосовать за помощь Украине.

"Ради бога, это глупо, это позорно, это опасно, это не по-американски", — сказал Байден о комментариях Трампа относительно НАТО.

"Однако риторика Трампа о военном альянсе, скорее всего, понравится его электорату, который принял его популистские внешнеполитические позиции", - отмечает издание.

Его главный визави по партии Никки Хейли, как указано, "выделяется среди конкурентов по Республиканской партии, придерживаясь более традиционных взглядов, таких как поддержка Украины".

Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам