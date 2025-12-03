В главном университете Сенегала студенты столкнулись с силовиками, требуя стипендий, которые им задолжало государство
Студенты Университета Шейха Анта Диопа в Сенегале столкнулись с силовиками, требуя выплаты стипендий и финансовой помощи. Беспорядки происходят на фоне острых финансовых проблем страны и ее долгового бремени в 132% ВВП.
В главном учебном заведении Сенегала – Университете Шейха Анта Диопа – обострились столкновения между студентами, требующими выплаты стипендий и финансовой помощи, и силами безопасности. Беспорядки происходят на фоне острых финансовых проблем страны: ее долговое бремя, по данным МВФ, составляет 132% валового внутреннего продукта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Власти университета были вынуждены обратиться за помощью к правоохранителям, поскольку студенты бросали камни, а силы безопасности отвечали слезоточивым газом.
Студенты утверждают, что власти игнорируют их потребности. Демба Ка, президент одной из университетских ассоциаций, заявил, что студенты в течение 13 месяцев пытались проводить мирные демонстрации.
Мы обратились к президенту Республики и премьер-министру, которые осознают, что ситуация в стране нестабильна, а в университетах царит беспорядок. Государство не прислушалось к нашим требованиям
Студенты сообщают о пострадавших в кампусе, где обучается почти 90 000 человек.
Мы боимся... Несколько студентов сейчас травмированы, и медицинская служба не в состоянии справиться с наплывом
Несмотря на обещания нового правительства (президента Бассиру Диомайе Фая и премьер-министра Усмана Сонка) бороться с безработицей и коррупцией, администрация столкнулась с растущим общественным недовольством. Аудит выявил больший, чем ожидалось, дефицит бюджета и долговое бремя, унаследованные от предыдущего правительства, что замедляет переговоры с Международным валютным фондом.
