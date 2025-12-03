У головному університеті Сенегалу студенти зіткнулися з силовиками, вимагаючи стипендій, які їм заборгувала держава
Студенти Університету Шейха Анта Діопа в Сенегалі зіткнулися з силовиками, вимагаючи виплати стипендій та фінансової допомоги. Заворушення відбуваються на тлі гострих фінансових проблем країни та її боргового тягаря у 132% ВВП.
У головному навчальному закладі Сенегалу – Університеті Шейха Анта Діопа – загострилися зіткнення між студентами, які вимагають виплати стипендій та фінансової допомоги, та силами безпеки. Заворушення відбуваються на тлі гострих фінансових проблем країни: її борговий тягар, за даними МВФ, становить 132% валового внутрішнього продукту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Влада університету була змушена звернутися по допомогу до правоохоронців, оскільки студенти кидали каміння, а сили безпеки відповідали сльозогінним газом.
Студенти стверджують, що влада ігнорує їхні потреби. Демба Ка, президент однієї з університетських асоціацій, заявив, що студенти протягом 13 місяців намагалися проводити мирні демонстрації.
Ми звернулися до президента Республіки та прем’єр-міністра, які усвідомлюють, що ситуація в країні нестабільна, а в університетах панує безлад. Держава не дослухалася до наших вимог
Студенти повідомляють про постраждалих у кампусі, де навчається майже 90 000 осіб.
Ми боїмося... Кілька студентів зараз травмовані, і медична служба не в змозі впоратися з напливом
Попри обіцянки нового уряду (президента Бассіру Діомайе Фая та прем’єр-міністра Усмана Сонка) боротися з безробіттям та корупцією, адміністрація зіткнулася зі зростаючим суспільним невдоволенням. Аудит виявив більший, ніж очікувалося, дефіцит бюджету та борговий тягар, успадковані від попереднього уряду, що уповільнює переговори з Міжнародним валютним фондом.
