В Германии повысился уровень воды в Рейне, но судоходство по-прежнему ограничено

Уровень воды в реке Рейн в Германии резко поднялся после недавних дождей, однако судоходство по-прежнему затруднено. Суда уже могут перевозить больше грузов, однако уровень воды пока не позволяет им ходить с полной загрузкой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По данным ведомства WSV, в понедельник уровень воды на водомерном посту в Каубе, недалеко от Кобленца, составлял около 72 см против 60 см в пятницу. В середине августа уровень опускался ниже 10 см — это значительно меньше предыдущего рекордного минимума в 25 см, зафиксированного в 2018 году.

Справочно

WSV — это немецкое Федеральное управление водных путей и судоходства.

Дополнение

Несмотря на улучшение ситуации, суда продолжают ходить с неполной загрузкой. Для полностью загруженного судоходства уровень воды в Каубе должен составлять около 1,5 метра.

Грузы приходится распределять между несколькими судами, что увеличивает расходы для промышленности. Значительную часть грузоперевозок также перенаправили на автомобильный и железнодорожный транспорт.

На этой неделе прогнозируют дожди, однако любое улучшение будет зависеть от того, сколько осадков действительно выпадет - сказал трейдер сырьевых товаров.

WSV прогнозирует, что в конце этой недели уровень воды в реке может снова снизиться, однако ожидается, что он останется значительно выше, чем в начале августа.

Этим летом Германия и другие европейские страны пережили ряд волн жары и дефицит осадков, что привело к снижению уровня воды на таких водных путях, как Рейн — важном маршруте для перевозки зерна, минералов, угля и нефтепродуктов.

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