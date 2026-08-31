У Німеччині піднявся рівень води в Рейні, але судноплавство досі обмежене

Рівень води в річці Рейн у Німеччині різко піднявся після нещодавніх дощів, однак судноплавство досі ускладнене. Судна вже можуть перевозити більше вантажу, проте рівень води поки не дозволяє їм ходити з повним завантаженням. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

За даними відомства WSV, у понеділок рівень води на водомірному посту в Каубі, поблизу Кобленца, становив близько 72 см проти 60 см у п’ятницю. У середині серпня рівень опускався нижче 10 см — це значно менше за попередній рекордний мінімум у 25 см, зафіксований у 2018 році.

WSV - це німецьке Федеральне управління водних шляхів і судноплавства.

Попри покращення ситуації, судна продовжують ходити з неповним завантаженням. Для повністю завантаженого судноплавства рівень води в Каубі має становити близько 1,5 метра.

Вантажі доводиться розподіляти між кількома суднами, що збільшує витрати для промисловості. Значну частину вантажоперевезень також перенаправили на автомобільний і залізничний транспорт.

Цього тижня прогнозують дощі, але будь-яке покращення залежатиме від того, скільки опадів насправді випаде