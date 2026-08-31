У Німеччині піднявся рівень води в Рейні, але судноплавство досі обмежене
Київ • УНН
Рівень Рейну біля Кауба піднявся до 72 см після дощів, але для повного завантаження суден потрібно близько 1,5 метра. Наприкінці тижня вода може знову знизитися.
Рівень води в річці Рейн у Німеччині різко піднявся після нещодавніх дощів, однак судноплавство досі ускладнене. Судна вже можуть перевозити більше вантажу, проте рівень води поки не дозволяє їм ходити з повним завантаженням. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними відомства WSV, у понеділок рівень води на водомірному посту в Каубі, поблизу Кобленца, становив близько 72 см проти 60 см у п’ятницю. У середині серпня рівень опускався нижче 10 см — це значно менше за попередній рекордний мінімум у 25 см, зафіксований у 2018 році.
Довідково
WSV - це німецьке Федеральне управління водних шляхів і судноплавства.
Доповнення
Попри покращення ситуації, судна продовжують ходити з неповним завантаженням. Для повністю завантаженого судноплавства рівень води в Каубі має становити близько 1,5 метра.
Вантажі доводиться розподіляти між кількома суднами, що збільшує витрати для промисловості. Значну частину вантажоперевезень також перенаправили на автомобільний і залізничний транспорт.
Цього тижня прогнозують дощі, але будь-яке покращення залежатиме від того, скільки опадів насправді випаде
WSV прогнозує, що наприкінці цього тижня рівень води в річці може знову знизитися, однак очікується, що він залишатиметься значно вищим, ніж на початку серпня.
Цього літа Німеччина та інші європейські країни пережили низку хвиль спеки та дефіцит опадів, що призвело до зниження рівня води на таких водних шляхах, як Рейн — важливому маршруті для перевезення зерна, мінералів, вугілля та нафтопродуктів.
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