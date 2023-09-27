В Геническ и Скадовск россияне привезли своих судей: работу начали с присвоения имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В временно оккупированный Геническ и Скадовск прибыли российские "судьи" и "прокуроры". Свою деятельность начали с охоты на несогласных и присвоения их имущества, сообщает Движение сопротивления "Желтая лента", передает УНН.
Детали
Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что в течение последней недели в Геническ и Скадовск прибыло большое количество "гастролеров" из россии на должностях "прокуроров" и "судей". С этого заработали фейковые судебные органы.
Свою деятельность в первые дни рашисты посвятили присвоению земель и бизнесов местных украинцев, которые отказались сотрудничать с рашистами.
"О правосудии речи не идет, ведь главная задача выносить приговоры и отправлять в тюрьмы всех несогласных с «асвабаждением»", - объяснили в Движении сопротивления.
Дополнение
Как недавно сообщал УНН, российские оккупационные власти Крыма похвастались “продажей” конфискованной собственности украинцев на более чем 800 миллионов рублей. Такую цифру озвучил председатель оккупационного парламента владимир константинов.
На временно захваченной территории Луганщины оккупанты начали активно изымать транспорт и технику на угледобывающих предприятиях, убивая таким образом отрасль. В областном центре организован бизнес по продаже оставленных, но уцелевших квартир по поддельным документам. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.
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