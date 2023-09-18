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Луганщина: окупанти активно знищують вугледобувну галузь і продають пусті квартири

Луганщина: окупанти активно знищують вугледобувну галузь і продають пусті квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Поле бою залишається напруженим. Отримавши нову зброю росіяни змінили тактику обстрілів. На тимчасово загарбаній території Луганщини окупанти почали активно вилучати транспорт і техніку на вугледобувних підприємствах, вбиваючи таким чином галузь. В обласному центрі організовано бізнес з продажу залишених, але вцілілих квартир за підробними документами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

У неділю авіаційного удару зазнало село Надія на Сватівщині. Артилерія ворога була спрямована, переважно, на Білогорівку та Невське.

Доки росіяни формують нові штурмові групи, вони застосовують все наявне озброєння, яким можна нанести ураження зі значної дистанції. Намагаються обстрілювати більш цілеспрямовано, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Але менш масованим їхній вогонь не став. Зокрема, лише в Невському зафіксовано 56 вибухів. Є руйнування частини домоволодіння.

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Загарбники почали вбивати шахти Луганщини примусовою мобілізацією. Потім дали зрозуміти, що й це вугілля на росії нікому не потрібне. Призвели до збитковості і вирішили закрити понад 85 % вугледобувних підприємств на Донбасі. Зараз почали вилучати автотранспорт і техніку, аби людям не залишилося на чому виконувати свою роботу і пересуватися.

Так, автобуси і вантажівки росіяни конфісковують нібито на користь окупаційних військ.

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У Сєвєродонецьку ще рік тому склали перелік квартир, власники яких не з’явилися в місті у зазначений термін. Особливо їх цікавила інформація про ті квартали, які найбільш вціліли після штурму населеного пункту. Спочатку туди переселилися колаборанти.

Порожні квартири неодноразово мародерили так звані ремонтні бригади. А потім, спираючись на ці списки, які є в окупаційній адміністрації, вирішили влаштувати бізнес, намагаючись продати ці квартири вже з новими, щоправда підробленими, документами.

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