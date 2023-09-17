Військові зупинили чергову спроба росіян масованим штурмом захопити частину територій на Луганщині

Цитата

«Чергова спроба росіян масованим штурмом захопити частину територій на Луганщині припинена. Ворог вже кілька днів намагається поповнити втрати. Втім, наші військові готові тримати оборону на кожній ділянці, де б противник не намагався просунутися. Поки він продовжує тримати в напрузі використанням авіації – ударів завдано по Новоєгорівці та Невському», - написав Лисогор у Telegram.

Також він повідомив, що Невське та Білогорівка потерпали від артилерійських ударів.

Доповнення

Раніше Лисогор повідомляв, що російські загарбники на минулому тижні зазнали значних втрат, зокрема під Новоєгорівкою, не досягнувши бажаного результату. Наразі окупанти формують нові штурмові групи, аби продовжити тиск.



