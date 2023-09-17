Военные остановили очередную попытка россиян массированным штурмом захватить часть территорий на Луганщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Очередная попытка российских захватчиков массированным штурмом захватить часть территорий в Луганской области прекращена. Враг уже несколько дней пытается пополнить потери. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.
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«Очередная попытка россиян массированным штурмом захватить часть территорий на Луганщине прекращена. Враг уже несколько дней пытается пополнить потери. Впрочем, наши военные готовы держать оборону на каждом участке, где бы противник не пытался продвинуться. Пока он продолжает держать в напряжении использованием авиации – удары нанесены по Новоегоровке и Невскому», - написал Лысогор в Telegram.
Также он сообщил, что Невское и Белогоровка пострадали от артиллерийских ударов.
Дополнение
Ранее Лысогор сообщал, что российские захватчики на прошлой неделе понесли значительные потери, в частности под Новоегоровкой, не достигнув желаемого результата. Сейчас оккупанты формируют новые штурмовые группы, чтобы продолжить давление.