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На Луганщині росіяни формують нові штурмові групи, аби продовжити тиск – ОВА

Київ • УНН

 • 283532 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські загарбники на минулому тижні зазнали значних втрат, зокрема під Новоєгорівкою, не досягнувши бажаного результату. Наразі окупанти формують нові штурмові групи, аби продовжити тиск. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Цитата

"На минулому тижні загарбники зазнали значних втрат, зокрема під Новоєгорівкою, не досягнувши бажаного результату. Наразі вони формують нові штурмові групи, аби продовжити тиск. Також підтягують техніку на заміну спаленій. Під загрозою ударів з повітря знаходяться усі, без винятку, населені пункти вздовж лінії фронту", - написав Лисогор.

За його словами, окупанти застосовують штурмову авіацію практично щодня. Вчора дісталося Надії та Діброві.

Доповнення

Новоєгорівка Луганської області є одним з епіцентрів бойових дій на східному фронті.

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