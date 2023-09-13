На Луганщине россияне формируют новые штурмовые группы, чтобы продолжить давление - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские захватчики на прошлой неделе понесли значительные потери, в частности под Новоегоровкой, не достигнув желаемого результата. Сейчас оккупанты формируют новые штурмовые группы, чтобы продолжить давление. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
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"На прошлой неделе захватчики понесли значительные потери, в частности под Новоегоровкой, не достигнув желаемого результата. Сейчас они формируют новые штурмовые группы, чтобы продолжить давление. Также подтягивают технику на замену сожженной. Под угрозой ударов с воздуха находятся все, без исключения, населенные пункты вдоль линии фронта", - написал Лысогор.
По его словам, оккупанты применяют штурмовую авиацию практически ежедневно. Вчера досталось Надежде и Диброве.
Дополнение
Новоегоровка Луганской области является одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте.