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Новоєгорівка є одним з епіцентрів бойових дій на східному фронті - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські окупанти акумулюють у район Новоєгорівки Луганської області всі свої сили. Вживаються всі необхідні заходи для того, щоб унеможливити прорив противника на цьому напрямку. Про це повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, чи Новоєгорівка є зараз одним з епіцентрів бойових дій на східному фронті, Євлаш відповів: «Так. Зараз противник акумулює туди (на напрямок Новоєгорівки – ред.) всі свої сили. Він зробив «кулак» саме в цьому напрямку. Проте генерал-полковник Олександр Сирський нещодавно відвідав цей напрямок, він постійно працює на фронті, працює постійно з командирами, військовослужбовцями. Вживаються всі необхідні заходи для того, щоб унеможливити прорив противника на цьому напрямку».

Євлаш зазначив, що українські захисники стримують шалений натиск.

Доповнення

Євлаш повідомляв, що окупанти продовжують готувати свої штурмові підрозділи, щоб прорвати українську оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. 

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