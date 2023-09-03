Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки - Східне угруповування військ

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"Противник все ще зосереджує свою основну увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. Надалі противник намагатиметься вклинитися у нашу оборону, щоб перебити сухопутний коридор та вийти до річки Оскіл", - поінформував він.

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За словами Євлаша, на цьому напрямку тривають важкі бої. Зокрема, вчора, 2 вересня, противник завдав 570 обстрілів по позиціях ЗСУ з різних артилерійських систем, застосовуючи реактивну, ствольну артилерію, а також використовуючи авіацію.

"За минулу добу відбулося п'ять боєзіткнень, безуспішних для окупанта", - резюмував начальник пресслужби.

Він додав, що завдяки грамотному плануванню, командуванню, а також українським військовослужбовцям вдається стримувати цей шалений натиск противника.

"Вчора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім БпЛА, шість з них типу "Ланцет", - зауважив Євлаш.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 31 серпня повідомила, що російські війська на сході докладають чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки у Луганській області, але без успіху.