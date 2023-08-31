Маляр: ворог докладає зусилля для наступу у районах Новоєгорівки та Білогорівки, але безуспішно

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"Тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку. Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безуспішно. Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани", - вказала Маляр у Telegram.

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З її слів, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. "Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що на Бахмутському напрямку є позитивна динаміка на ділянках фронту.