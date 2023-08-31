На Бахмутському напрямку є позитивна динаміка на ділянках фронту - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На ділянках фронту на Бахмутському напрямку є позитивна динаміка. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
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«Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту. Артилеристи 22-ї ОМБр продовжують знищувати окупантів», - підписав Сирський відео у Telegram.
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Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що на півночі Бахмута у Донецькій області російські окупанти продовжують оборонятися своїми контрнаступальними діями, відбуваються лобові атаки.