На півночі Бахмута відбуваються лобові атаки, ворог заважає йти вперед - речник

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«На півночі Бахмута ворог продовжує оборонятися своїми контрнаступальними діями, відбуваються лобові атаки. Тобто, ворог заважає нам йти вперед, звільняти наші території, використовуючи також тактику штурмів, й там точаться досить жорсткі бої», - розповів Євлаш.

Він зазначив, що українське командування прораховує різні ходи, асиметричні дії, шукає нестандартні дії, аби завдати противнику максимального ураження, відбити його атаки та просунутися вперед.

«На південному фланзі Бахмута противник, навпаки, переходить до оборони. З тяжкими боями, але нашим захисникам вдається проходити вперед, ми звільняємо щодня сотні метрів нашої території. У кінцевому результаті за тиждень ви можете бачити в кількості квадратних кілометрів, які звільнили наші героїчні захисники на цьому напрямку», - сказав Євлаш.

Доповнення

Воїни Сил спеціальних операцій України знищили командно-спостережний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку Донецької області.