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На севере Бахмута происходят лобовые атаки, враг мешает идти вперед - спикер

На севере Бахмута происходят лобовые атаки, враг мешает идти вперед - спикер

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КИЕВ. 31 августа. УНН. На севере Бахмута в Донецкой области российские оккупанты продолжают обороняться своими контрнаступательными действиями, происходят лобовые атаки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На севере Бахмута враг продолжает обороняться своими контрнаступательными действиями, происходят лобовые атаки. То есть, враг мешает нам идти вперед, освобождать наши территории, используя также тактику штурмов, и там идут достаточно жесткие бои», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что украинское командование просчитывает различные ходы, асимметричные действия, ищет нестандартные действия, чтобы нанести противнику максимальное поражение, отразить его атаки и продвинуться вперед.

«На южном фланге Бахмута противник, наоборот, переходит к обороне. С тяжелыми боями, но нашим защитникам удается проходить вперед, мы освобождаем ежедневно сотни метров нашей территории. В конечном результате за неделю вы можете видеть в количестве квадратных километров, которые освободили наши героические защитники на этом направлении», - сказал Евлаш.

Дополнение

Воины Сил специальных операций Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области.

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