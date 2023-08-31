На севере Бахмута происходят лобовые атаки, враг мешает идти вперед - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На севере Бахмута в Донецкой области российские оккупанты продолжают обороняться своими контрнаступательными действиями, происходят лобовые атаки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На севере Бахмута враг продолжает обороняться своими контрнаступательными действиями, происходят лобовые атаки. То есть, враг мешает нам идти вперед, освобождать наши территории, используя также тактику штурмов, и там идут достаточно жесткие бои», - рассказал Евлаш.
Он отметил, что украинское командование просчитывает различные ходы, асимметричные действия, ищет нестандартные действия, чтобы нанести противнику максимальное поражение, отразить его атаки и продвинуться вперед.
«На южном фланге Бахмута противник, наоборот, переходит к обороне. С тяжелыми боями, но нашим защитникам удается проходить вперед, мы освобождаем ежедневно сотни метров нашей территории. В конечном результате за неделю вы можете видеть в количестве квадратных километров, которые освободили наши героические защитники на этом направлении», - сказал Евлаш.
Дополнение
Воины Сил специальных операций Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области.