На севере Бахмута происходят лобовые атаки, враг мешает идти вперед - спикер

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«На севере Бахмута враг продолжает обороняться своими контрнаступательными действиями, происходят лобовые атаки. То есть, враг мешает нам идти вперед, освобождать наши территории, используя также тактику штурмов, и там идут достаточно жесткие бои», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что украинское командование просчитывает различные ходы, асимметричные действия, ищет нестандартные действия, чтобы нанести противнику максимальное поражение, отразить его атаки и продвинуться вперед.

«На южном фланге Бахмута противник, наоборот, переходит к обороне. С тяжелыми боями, но нашим защитникам удается проходить вперед, мы освобождаем ежедневно сотни метров нашей территории. В конечном результате за неделю вы можете видеть в количестве квадратных километров, которые освободили наши героические защитники на этом направлении», - сказал Евлаш.

Дополнение

Воины Сил специальных операций Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области.