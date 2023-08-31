На Бахмутском направлении есть положительная динамика на участках фронта - Сырский

Цитата

«Бахмутское направление. Есть положительная динамика на участках фронта. Артиллеристы 22-й ОМБр продолжают уничтожать оккупантов», - подписал Сырский видео в Telegram.

Дополнение

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что на севере Бахмута в Донецкой области российские оккупанты продолжают обороняться своими контрнаступательными действиями, происходят лобовые атаки.