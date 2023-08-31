Маляр: враг прилагает усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки, но безуспешно

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"Продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении. Там сейчас враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Но безуспешно. Наши защитники уничтожают врага и не дают реализовать его планы", - указала Маляр в Telegram.

Детали

По ее словам, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. "Трудные бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила замминистра.

Напомним

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что на Бахмутском направлении есть положительная динамика на участках фронта.