Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки - Восточная группировка войск

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"Противник все еще сосредотачивает свое основное внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены основные господствующие высоты. В дальнейшем противник будет пытаться вклиниться в нашу оборону, чтобы перебить сухопутный коридор и выйти к реке Оскол", - сообщил он.

Детали

По словам Евлаша, на этом направлении продолжаются тяжелые бои. В частности, вчера, 2 сентября, противник нанес 570 обстрелов по позициям ВСУ из различных артиллерийских систем, применяя реактивную, ствольную артиллерию, а также используя авиацию.

"За прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, безуспешных для оккупанта", - резюмировал начальник пресс-службы.

Он добавил, что благодаря грамотному планированию, командованию, а также украинским военнослужащим удается сдерживать этот бешеный натиск противника.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь БпЛА, шесть из них типа "Ланцет", - отметил Евлаш.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 августа сообщила, что российские войска на востоке прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки в Луганской области, но без успеха.