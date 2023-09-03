Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки - Восточная группировка войск
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Новоегоровки. Однако, ВСУ удается удерживать давление противника, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает УНН.
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"Противник все еще сосредотачивает свое основное внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены основные господствующие высоты. В дальнейшем противник будет пытаться вклиниться в нашу оборону, чтобы перебить сухопутный коридор и выйти к реке Оскол", - сообщил он.
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По словам Евлаша, на этом направлении продолжаются тяжелые бои. В частности, вчера, 2 сентября, противник нанес 570 обстрелов по позициям ВСУ из различных артиллерийских систем, применяя реактивную, ствольную артиллерию, а также используя авиацию.
"За прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, безуспешных для оккупанта", - резюмировал начальник пресс-службы.
Он добавил, что благодаря грамотному планированию, командованию, а также украинским военнослужащим удается сдерживать этот бешеный натиск противника.
"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь БпЛА, шесть из них типа "Ланцет", - отметил Евлаш.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 августа сообщила, что российские войска на востоке прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки в Луганской области, но без успеха.