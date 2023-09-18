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Актуальное
Луганщина: оккупанты активно уничтожают угледобывающую отрасль и продают пустые квартиры

Луганщина: оккупанты активно уничтожают угледобывающую отрасль и продают пустые квартиры

Киев • УНН

 • 198051 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Поле боя остается напряженным. Получив новое оружие россияне изменили тактику обстрелов. На временно захваченной территории Луганщины оккупанты начали активно изымать транспорт и технику на угледобывающих предприятиях, убивая таким образом отрасль. В областном центре организован бизнес по продаже оставленных, но уцелевших квартир по поддельным документам. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

В воскресенье авиационному удару подверглось село Надежда на Сватовщине. Артиллерия врага была направлена преимущественно на Белогоровку и Невское.

Пока россияне формируют новые штурмовые группы, они применяют все имеющееся вооружение, которым можно нанести поражение со значительной дистанции. Стараются обстреливать более целенаправленно, чем в начале полномасштабного вторжения. Но менее массированным их огонь не стал. В частности, только в Невском зафиксировано 56 взрывов. Есть разрушения части домовладения.

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Захватчики начали убивать шахты Луганщины принудительной мобилизацией. Потом дали понять, что и этот уголь на россии никому не нужен. Привели к убыточности и решили закрыть более 85% угледобывающих предприятий на Донбассе. Сейчас начали изымать автотранспорт и технику, чтобы людям не осталось на чем выполнять свою работу и передвигаться.

Так, автобусы и грузовики россияне конфискуют якобы в пользу оккупационных войск.

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В Северодонецке еще год назад составили перечень квартир, владельцы которых не появились в городе в указанный срок. Особенно их интересовала информация о тех кварталах, которые наиболее уцелели после штурма населенного пункта. Сначала туда переселились коллаборационисты.

Пустые квартиры неоднократно мародерствовали так называемые ремонтные бригады. А потом, опираясь на эти списки, которые есть у оккупационной администрации, решили устроить бизнес, пытаясь продать эти квартиры уже с новыми, правда поддельными, документами.

Украинские Национальные Новости

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