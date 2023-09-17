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На Старобільщині повістки чоловікам окупанти доставляють адресно – ОВА

На Старобільщині повістки чоловікам окупанти доставляють адресно – ОВА

Київ • УНН

 • 353274 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. На тимчасово окупованій Старобільщині в Луганській області повістки чоловікам доставляють адресно. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Цитата

«На Старобільщині повістки чоловікам доставляють адресно. До прикладу, у Підгорівці навіть відсутність російського паспорту не є приводом її не отримати. Під час післявиборчої хвилі примусової мобілізації вимоги до стану здоров’я призовників значно знизили. За розрахунками окупантів, саме це дозволить збільшити чисельність армії рф», - написав Лисогор у Telegram.

Окрім того, він повідомив, що так званий «уряд лнр» затвердив програму відбудови розподільчих мереж до 2025 року, завдяки якій нібито планується відновити енергопостачання населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій.

«Десятки тисяч людей у своїх напівзруйнованих росіянами містах та селах чекають на світло ще з весни-літа 2022-го – майже півтора роки. Загарбники просять ще два», - зазначив Лисогор.

Доповнення

14 вересня Лисогор повідомляв, що тривають підготовчі заходи до чергової хвилі примусової мобілізації у так званій «лнр». Окупанти намагаються виявити тих чоловіків, в кого ще нема паспорту рф.

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