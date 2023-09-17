На Старобельщине повестки мужчинам оккупанты доставляют адресно - ОВА

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«На Старобельщине повестки мужчинам доставляют адресно. К примеру, в Подгоровке даже отсутствие российского паспорта не является поводом ее не получить. Во время послевыборной волны принудительной мобилизации требования к состоянию здоровья призывников значительно снизили. По расчетам оккупантов, именно это позволит увеличить численность армии рф», - написал Лысогор в Telegram.

Кроме того, он сообщил, что так называемое «правительство лнр» утвердило программу восстановления распределительных сетей до 2025 года, благодаря которой якобы планируется восстановить энергоснабжение населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий.

«Десятки тысяч людей в своих полуразрушенных россиянами городах и селах ждут света еще с весны-лета 2022-го – почти полтора года. Захватчики просят еще два», - отметил Лысогор.

Дополнение

14 сентября Лысогор сообщал, что продолжаются подготовительные мероприятия к очередной волне принудительной мобилизации в так называемой «лнр». Оккупанты пытаются выявить тех мужчин, у кого еще нет паспорта рф.