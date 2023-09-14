Луганщина: росіяни активізувалися поблизу Білогорівки – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Російські окупанти після перегрупування підрозділів, які зазнали втрат, активізувалися поблизу Білогорівки на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Цитата
«Після перегрупування підрозділів, які зазнали втрат, росіяни активізувалися поблизу Білогорівки. Вони змінюють напрямки штурмів, бо ніяк не знайдуть слабких місць у нашій обороні. Є завдання її прорвати – але виконати ворог його не в змозі», - написав Лисогор у Telegram.
Він зазначив, що авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка.
Окрім того, Лисогор повідомив, що тривають підготовчі заходи до чергової хвилі примусової мобілізації у так званій «лнр». Окупанти намагаються виявити тих чоловіків, в кого ще нема паспорту рф.
«Є наказ відмовляти у наданні місцевим жителям меддопомоги за відсутності медичного страхування. Останнє можна отримати лише з російським паспортом. За планами уряду рф, ці поліси всі мають отримати до 31 жовтня. А до цього, відповідно, паспорти рф», - розповів Лисогор.
За його словами, вже зараз окупаційні адміністрації вимагають від підприємств у регіоні надати перелік робітників, які не мають страхування й погрожують штрафами за ігнорування відповідних вимог.
Доповнення
Російські загарбники на минулому тижні зазнали значних втрат, зокрема під Новоєгорівкою, не досягнувши бажаного результату. Наразі окупанти формують нові штурмові групи, аби продовжити тиск.