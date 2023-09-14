Луганщина: россияне активизировались вблизи Белогоровки - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Российские оккупанты после перегруппировки подразделений, которые понесли потери, активизировались вблизи Белогоровки на Луганщине. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
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«После перегруппировки подразделений, которые понесли потери, россияне активизировались вблизи Белогоровки. Они меняют направления штурмов, потому что никак не найдут слабых мест в нашей обороне. Есть задача ее прорвать – но выполнить враг ее не в состоянии», - написал Лысогор в Telegram.
Он отметил, что авиационным ударам подверглись Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка.
Кроме того, Лысогор сообщил, что продолжаются подготовительные мероприятия к очередной волне принудительной мобилизации в так называемой «лнр». Оккупанты пытаются выявить тех мужчин, у кого еще нет паспорта рф.
«Есть приказ отказывать в предоставлении местным жителям медпомощи при отсутствии медицинского страхования. Последнее можно получить только с российским паспортом. По планам правительства рф, эти полисы все должны получить до 31 октября. А до этого, соответственно, паспорта рф», - рассказал Лысогор.
По его словам, уже сейчас оккупационные администрации требуют от предприятий в регионе предоставить перечень рабочих, которые не имеют страховки и угрожают штрафами за игнорирование соответствующих требований.
Дополнение
Российские захватчики на прошлой неделе понесли значительные потери, в частности под Новоегоровкой, не достигнув желаемого результата. Сейчас оккупанты формируют новые штурмовые группы, чтобы продолжить давление.