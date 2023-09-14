Луганщина: россияне активизировались вблизи Белогоровки - ОВА

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«После перегруппировки подразделений, которые понесли потери, россияне активизировались вблизи Белогоровки. Они меняют направления штурмов, потому что никак не найдут слабых мест в нашей обороне. Есть задача ее прорвать – но выполнить враг ее не в состоянии», - написал Лысогор в Telegram.

Он отметил, что авиационным ударам подверглись Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка.

Кроме того, Лысогор сообщил, что продолжаются подготовительные мероприятия к очередной волне принудительной мобилизации в так называемой «лнр». Оккупанты пытаются выявить тех мужчин, у кого еще нет паспорта рф.

«Есть приказ отказывать в предоставлении местным жителям медпомощи при отсутствии медицинского страхования. Последнее можно получить только с российским паспортом. По планам правительства рф, эти полисы все должны получить до 31 октября. А до этого, соответственно, паспорта рф», - рассказал Лысогор.

По его словам, уже сейчас оккупационные администрации требуют от предприятий в регионе предоставить перечень рабочих, которые не имеют страховки и угрожают штрафами за игнорирование соответствующих требований.

Дополнение

Российские захватчики на прошлой неделе понесли значительные потери, в частности под Новоегоровкой, не достигнув желаемого результата. Сейчас оккупанты формируют новые штурмовые группы, чтобы продолжить давление.



