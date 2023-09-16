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Окупаційна влада Криму похвалилася “продажем” власності українців на півострові

Окупаційна влада Криму похвалилася “продажем” власності українців на півострові

Київ • УНН

 • 233133 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. російська окупаційна влада Криму похвалилася “продажем” конфіскованої власності українців на більше ніж 800 мільйонів рублів. Таку цифру озвучив голова окупаційного парламенту володимир константинов, якого цитає “Крим. Реалії”, пише УНН.

За словами, представника окупаційної влади, на даний момент пройшли вісім аукціонів, на яких продали активи на 815 мільйонів рублів.

Йдеться про об’єкти житлового фонду та комерційну нерухомість. Але кому вона належить, не уточнюється.

Також костянтинов заявив, що планується продати ще близько 100 об’єктів, серед яких є житлові приміщення, у тому числі сім’ї Президента України Володимира Зеленського.

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