Окупаційна влада Криму похвалилася “продажем” власності українців на півострові

За словами, представника окупаційної влади, на даний момент пройшли вісім аукціонів, на яких продали активи на 815 мільйонів рублів.

Йдеться про об’єкти житлового фонду та комерційну нерухомість. Але кому вона належить, не уточнюється.

Також костянтинов заявив, що планується продати ще близько 100 об’єктів, серед яких є житлові приміщення, у тому числі сім’ї Президента України Володимира Зеленського.

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