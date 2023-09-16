Оккупационные власти Крыма похвастались “продажей” собственности украинцев на полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российские оккупационные власти Крыма похвастались “продажей” конфискованной собственности украинцев на более чем 800 миллионов рублей. Такую цифру озвучил председатель оккупационного парламента владимир константинов, которого цитирует “Крым. Реалии”, пишет УНН.
По словам, представителя оккупационных властей, на данный момент прошли восемь аукционов, на которых продали активы на 815 миллионов рублей.
Речь идет об объектах жилого фонда и коммерческой недвижимости. Но кому она принадлежит, не уточняется.
Также Константинов заявил, что планируется продать еще около 100 объектов, среди которых есть жилые помещения, в том числе семье Президента Украины Владимира Зеленского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война не закончится, пока Крым не будет освобожден — Зеленский