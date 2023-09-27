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В Генічеськ та Скадовськ росіяни привезли своїх суддів: роботу почали з привласнення майна

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В тимчасово окупований Генічеськ і Скадовськ прибули російські "судді" та "прокурори". Свою діяльність почали з полювання на незгодних та привласнення їх майна, повідомляє Рух спротиву "Жовта стрічка", передає УНН.

Деталі

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що впродовж останнього тижня до Генічеська та Скадовська прибула велика кількість "гастролерів" з росії на посадах "прокурорів" та "суддей". З цього запрацювали фейкові судові органи.

Свою діяльність в перші дні рашисти присвятили привласненню земель та бізнесів місцевих українців, які відмовились співпрацювати із рашистами.

"Про правосуддя мови не йде, адже головна задача виносити вироки і відправляти у в’язниці всіх незгодних з «асвабаждєнієм»", - пояснили в Русі спротиву.

Доповнення

Як нещодавно повідомляв УНН, російська окупаційна влада Криму похвалилася “продажем” конфіскованої власності українців на більше ніж 800 мільйонів рублів. Таку цифру озвучив голова окупаційного парламенту володимир константинов.

На тимчасово загарбаній території Луганщини окупанти почали активно вилучати транспорт і техніку на вугледобувних підприємствах, вбиваючи таким чином галузь. В обласному центрі організовано бізнес з продажу залишених, але вцілілих квартир за підробними документами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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