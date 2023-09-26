В окупованому Севастополі учениць художнього коледжу покарають за висміювання “Кримської весни”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В окупованому Криму під час "всеросійської перевірочної роботи" з історії учениці Севастопольського художнього коледжу вирішили пожартувати над подачею інформації про Другу світову війну російською пропагандою, а також про нібито приєднання Криму до рф в 2014 році. За це їх змусили письмово вибачатися, а їхніх батьків викликали в поліцію. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Фотокопії відповідей майбутніх художниць на "впр" з історії розлетілися російськими пабліками та соцмережами.
Російську пропаганду, судячи з усього, обурило слово “Слава”, написане великими літерами під відповіддю про Другу світову війну та її закінчення. За це дівчатам закидають “підтримку нацизму”.
Крім того, відповідаючи на запитання про нібито приєднання Криму до російської федерації у 2014 році, дівчина відкрито висміяла те, що відбувається на окупованому півострові. Вона пожартувала про намір Америки захопити Крим, і над “безкорисливими” мотивами росії захистити півострів і його жителів.
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Такі жарти російські ЗМІ назвали образливими. 16-річних студенток звинуватили в нацизмі.
Дівчат змусили написати пояснювальні за свою творчість, а поліція зайнялася перевіркою їхніх батьків.