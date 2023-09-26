В окупованому Севастополі учениць художнього коледжу покарають за висміювання “Кримської весни”

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Фотокопії відповідей майбутніх художниць на "впр" з історії розлетілися російськими пабліками та соцмережами.

Російську пропаганду, судячи з усього, обурило слово “Слава”, написане великими літерами під відповіддю про Другу світову війну та її закінчення. За це дівчатам закидають “підтримку нацизму”.

Крім того, відповідаючи на запитання про нібито приєднання Криму до російської федерації у 2014 році, дівчина відкрито висміяла те, що відбувається на окупованому півострові. Вона пожартувала про намір Америки захопити Крим, і над “безкорисливими” мотивами росії захистити півострів і його жителів.

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Такі жарти російські ЗМІ назвали образливими. 16-річних студенток звинуватили в нацизмі.

Дівчат змусили написати пояснювальні за свою творчість, а поліція зайнялася перевіркою їхніх батьків.