В оккупированном Севастополе учениц художественного колледжа накажут за высмеивание "Крымской весны"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В оккупированном Крыму во время "всероссийской проверочной работы" по истории ученицы Севастопольского художественного колледжа решили подшутить над подачей информации о второй мировой войне российской пропагандой, а также о якобы присоединение Крыма к российской федерации в 2014 роду. За это их заставили письменно извиняться, а их родителей вызвали в полицию. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Фотокопии ответов будущих художниц на "впр" по истории разлетелись по российским пабликам и соцсетям.
Российскую пропаганду, судя по всему, возмутило слово “Слава”, написанное заглавными буквами под ответом о Второй мировой войне и её окончании. За это девушкам вменяют “поддержку нацизма”.
Кроме того, отвечая на вопрос про якобы присоединение Крыма к российской федерации в 2014 роду, девушка открыто высмеяла происходящее на оккупированном полуострове. Она подшутила про намерение Америки захватить Крым, и над “бескорыстными” мотивами россии защитить полуостров и его жителей.
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Такие шутки российские СМИ посчитали оскорбительными. 16-летних студенток обвинили в нацизме.
Девушек заставили написать объяснительные за своё творчество, а полиция занялась проверкой их родителей.