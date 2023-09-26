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В оккупированном Севастополе учениц художественного колледжа накажут за высмеивание "Крымской весны"

В оккупированном Севастополе учениц художественного колледжа накажут за высмеивание "Крымской весны"

Киев • УНН

 • 1337522 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В оккупированном Крыму во время "всероссийской проверочной работы" по истории ученицы Севастопольского художественного колледжа решили подшутить над подачей информации о второй мировой войне российской пропагандой, а также о якобы присоединение Крыма к российской федерации в 2014 роду. За это их заставили письменно извиняться, а их родителей вызвали в полицию. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Фотокопии ответов будущих художниц на "впр" по истории разлетелись по российским пабликам и соцсетям.

Российскую пропаганду, судя по всему, возмутило слово “Слава”, написанное заглавными буквами под ответом о Второй мировой войне и её окончании. За это девушкам вменяют “поддержку нацизма”.

Кроме того, отвечая на вопрос про якобы присоединение Крыма к российской федерации в 2014 роду, девушка открыто высмеяла происходящее на оккупированном полуострове. Она подшутила про намерение Америки захватить Крым, и над “бескорыстными” мотивами россии защитить полуостров и его жителей.

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Такие шутки российские СМИ посчитали оскорбительными. 16-летних студенток обвинили в нацизме.

Девушек заставили написать объяснительные за своё творчество, а полиция занялась проверкой их родителей.

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