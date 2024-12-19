В Финляндии по подозрению в обходе санкций задержали самолет, летевший в рф

В аэропорту Хельсинки задержали зарегистрированный в Литве частный самолет, который намеревался лететь в россию, но его рейс вызвал подозрения у финских властей из-за возможного обхода санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на LRT.

4 декабря в аэропорту Хельсинки приземлился частный самолет "Beechcraft", который прилетел из Латвии. Как пишет LRT, посадка в аэропорту не была заранее запланирована, а маршрут рейса оказался необычным - Международный аэропорт Пскова в России. Подозрения вызвали не только направление полета (ведь лететь из Латвии прямо в Псков вдвое быстрее, чем через Хельсинки), но и сам зарегистрированный в Литве самолет.

Самолет был продан новым владельцам при посредничестве государственного служащего Ритиса Дулинскаса, а перевозил его в Россию другой пилот, у которого уже были связи с российским бизнесом - литовец Робертас Петкус. В апреле прошлого года он перегонял самолет "Beechcraft B24R Sierra" из аэропорта Каунаса в Псков. Этот самолет потом продали в москве за 138 тысяч евро, хотя продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.

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В марте прошлого года Петкус участвовал и в другой истории - с самолетом "Cessna 172", задержанным в Паланге. Как ранее сообщалось, россияне, которые купили этот самолет через посредников в Турции и Италии, пытались доставить его с помощью лиц, работающих в Литве. Однако сотрудники аэропорта в Паланге вовремя отреагировали. После того как пилот самолета "Cessna" исчез, в ситуацию попытался вмешаться Петкус. Представившись сотрудником итальянской/российской компании "MAK Aviation Services", он пытался забрать оставшиеся документы и организовать перелет самолета из Паланге в Каунас.

В связи с задержанием самолета в Паланге правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Эти два инцидента могли быть известны в Финляндии, поскольку, заподозрив обход европейских санкций, таможня не позволила продолжить полет и временно арестовала самолет "Beechcraft B55 Baron".

На 17 декабря самолет все еще оставался в Хельсинки. Хотя финские чиновники отказались давать комментарии, они не опровергли факт задержания литовского самолета.

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