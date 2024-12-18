Глава Еврокомиссии подтвердила подготовку 16-го пакета санкций против рф

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в ЕС уже работают над 16-м пакетом санкций против россии. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

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"На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против теневого флота россии и каналов обхода (санкций). И уже 16-й пакет готовится", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, санкции ЕС наносят ущерб российской экономике. "Рубль находится на самом низком уровне с начала войны, несмотря на масштабные контрмеры российского центрального банка. В некоторых секторах российской экономики инфляция достигла 70%. Мы посылаем кремлю четкий сигнал: чем дольше продолжается война, тем выше цена для российской экономики", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф - Мелони