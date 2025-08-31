$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 28516 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 70836 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 86415 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 102159 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 115985 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255035 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113477 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85882 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99835 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 326361 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В Фастове мужчина расстрелял отца с сыном: есть погибший

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Фастове Киевской области 53-летний мужчина застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца. Злоумышленник задержан, ему грозит уголовная ответственность за убийство и незаконное обращение с оружием.

В Фастове мужчина расстрелял отца с сыном: есть погибший

В Фастове Киевской области 53-летний мужчина застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца, злоумышленник задержан. Об этом информирует УНН со ссылкой на Национальную полицию Киевской области.

Детали

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц в Фастове. На место выехал наряд правоохранителей.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами – отцом и сыном – произошел конфликт. После этого фигурант поехал к месту своего проживания, взял оружие и вернулся к оппонентам, совершив несколько выстрелов в мужчин

- говорится в сообщении.

Злоумышленника задержал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы. Он передал задержанного полиции и немедленно вызвал скорую помощь.

В результате нанесенных ранений 28-летний раненый скончался в больнице, его отцу оказывается медицинская помощь. 53-летний местный житель, устроивший стрельбу, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Следователи Фастовского районного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыли уголовные производства по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в полиции.

Напомним

В Киевской области 7-летний мальчик смертельно ранил 6-летнюю девочку из незарегистрированного охотничьего ружья. Трагедия произошла во время игры, девочка умерла в скорой.

Вита Зеленецкая

