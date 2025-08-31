В Фастове мужчина расстрелял отца с сыном: есть погибший
Киев • УНН
В Фастове Киевской области 53-летний мужчина застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца. Злоумышленник задержан, ему грозит уголовная ответственность за убийство и незаконное обращение с оружием.
В Фастове Киевской области 53-летний мужчина застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца, злоумышленник задержан. Об этом информирует УНН со ссылкой на Национальную полицию Киевской области.
Детали
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц в Фастове. На место выехал наряд правоохранителей.
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами – отцом и сыном – произошел конфликт. После этого фигурант поехал к месту своего проживания, взял оружие и вернулся к оппонентам, совершив несколько выстрелов в мужчин
Злоумышленника задержал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы. Он передал задержанного полиции и немедленно вызвал скорую помощь.
В результате нанесенных ранений 28-летний раненый скончался в больнице, его отцу оказывается медицинская помощь. 53-летний местный житель, устроивший стрельбу, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Следователи Фастовского районного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыли уголовные производства по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в полиции.
Напомним
В Киевской области 7-летний мальчик смертельно ранил 6-летнюю девочку из незарегистрированного охотничьего ружья. Трагедия произошла во время игры, девочка умерла в скорой.
Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия31.08.25, 20:40 • 4278 просмотров