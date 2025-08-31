У Фастові чоловік розстріляв батька з сином: є загиблий
Київ • УНН
У Фастові Київської області 53-річний чоловік застрелив 28-річного чоловіка та поранив його батька. Зловмисника затримано, йому загрожує кримінальна відповідальність за вбивство та незаконне поводження зі зброєю.
У Фастові Київської області 53-річний чоловік застрелив 28-річного чоловіка та поранив його батька, зловмисника затримано. Про це інформує УНН з посиланням на Національну поліцію Київської області.
Деталі
Зазначається, що у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на одній з вулиць у Фастові. На місце виїхав наряд правоохоронців.
Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками - батьком та сином - стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків
Зловмисника затримав начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Він передав затриманого поліції, та негайно викликав швидку допомогу.
Внаслідок завданих поранень 28-річний поранений помер у лікарні, його батьку надається медична допомога. 53-річного місцевого жителя, який влаштував стрілянину, затримали порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Слідчі Фастівського районного управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - додали в поліції.
Нагадаємо
На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив 6-річну дівчинку з незареєстрованої мисливської рушниці. Трагедія сталася під час гри, дівчинка померла у швидкій.
