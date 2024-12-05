В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов-Умеров
Киев • УНН
Министерство обороны Украины выделило более 87 млрд грн на закупку дронов, из которых 59 млрд - на DeepStrike. Умеров сообщил, что 82% средств РЭБ и 41% БПЛА законтрактованы за три месяца.
Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн - на дроны DeepStrike. К концу года эта сумма вырастет. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.
В 2024 году 82% средств РЭБ и 41% типов БПЛА были законтрактованы Минобороны менее чем через три месяца после их кодификации,
Детали
Умеров также отметил, что это позволило вооруженным силам Украины получить новые комплексы противодействия БПЛА, тактические РЭБ, разведывательные самолеты, дроны DeepStrike, ударные камикадзе и коптеры-бомберы без бюрократических задержек.
"Наша задача-обеспечить армию качественными дронами и РЭБ вовремя и в нужном количестве. Это критически важно для победы Украины", - подчеркнул он.
Напомним
Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляница" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.
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