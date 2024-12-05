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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов-Умеров

В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов-Умеров

Киев  •  УНН

 • 2215 просмотра

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Министерство обороны Украины выделило более 87 млрд грн на закупку дронов, из которых 59 млрд - на DeepStrike. Умеров сообщил, что 82% средств РЭБ и 41% БПЛА законтрактованы за три месяца.

Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн - на дроны DeepStrike. К концу года эта сумма вырастет. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.

В 2024 году 82% средств РЭБ и 41% типов БПЛА были законтрактованы Минобороны менее чем через три месяца после их кодификации,

- заметил министр.

Детали

Умеров также отметил, что это позволило вооруженным силам Украины получить новые комплексы противодействия БПЛА, тактические РЭБ, разведывательные самолеты, дроны DeepStrike, ударные камикадзе и коптеры-бомберы без бюрократических задержек.

"Наша задача-обеспечить армию качественными дронами и РЭБ вовремя и в нужном количестве. Это критически важно для победы Украины", - подчеркнул он.

Напомним

Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляница" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.

Зеленский провел заседание Ставки: контракты на производство оружия, дроны и ракетная программа3 дек. 2024, 13:36 • 18321 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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