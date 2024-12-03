Зеленский провел заседание Ставки: контракты на производство оружия, дроны и ракетная программа
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили контракты для производства оружия в Украине, в частности дронов и ракет. Также рассмотрели вопросы защиты энергетических объектов и усиления ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки. Речь шла о контрактах для производства оружия, объеме новых и долгосрочных заказов по дронам и ракетной программе, передает УНН.
"Провел заседание Ставки. Основной вопрос-доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты. Отдельно и внимательно - относительно нашей ракетной программы. Разработка, заказ, поставка", - сообщил Зеленский.
Кроме того, по словам Президента, был доклад по испытанию новых типов ракет.
"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", - добавил Зеленский.
Обсудили сегодня также задачи по контрактам на производство артиллерии.
Добавим
Также Президент сегодня провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим воздушных сил. Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины.
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