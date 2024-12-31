В этом году более 32 тыс. человек обратились в центры рекрутинга украинской армии

В 2024 году с начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось более 32 тыс. украинцев за консультациями по поступлению на военную службу. Из них 7 198 граждан уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, проходят этап отбора и оформления документов. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось более 32 000 украинцев, из которых 7 198 граждан уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны - говорится в сообщении.

На предыдущей неделе в центры обратился 901 украинец.

Сообщается, что на сегодня в Украине работает 47 рекрутинговых центров. Самую высокую активность по количеству обращений демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

«В следующем году мы планируем расширять сеть таких центров. Главное их преимущество в том, что они обеспечивают прозрачный и удобный процесс поступления на военную службу. Каждый, кто изъявил желание присоединиться к Силам обороны, имеет возможность выбрать специальность и место службы, а также получить расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на членов их семей», - подчеркнул заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Также отмечается, что в центрах рекрутинга украинской армии не раздают повестки и гарантируют конфиденциальность. Сейчас кандидатам доступны более 10 000 вакансий в различных военных формированиях.

Дополнение

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявлял УНН, что главными вызовами в 2025 году для Украины будут мобилизационные мероприятия, привлечение гражданских в армию.

В октябре 2024 года секретарь СНБО Александр Литвиненко во время выступления в Верховной Раде сообщал, что в Украине в ряды Вооруженных Сил планируется призвать еще более 160 тыс. человек.