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У цьому році понад 32 тис. людей звернулися до центрів рекрутингу української армії

У цьому році понад 32 тис. людей звернулися до центрів рекрутингу української армії

Київ • УНН

 • 21733 перегляди

З початку 2024 року понад 32 тисячі українців звернулися до центрів рекрутингу за консультаціями щодо військової служби. 7198 осіб вже проходять етап відбору, а в центрах доступні понад 10 тисяч вакансій.

У 2024 році з початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулося понад 32 тис. українців за консультаціями щодо вступу на військову службу. З них 7 198 громадян вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, проходять етап відбору та оформлення документів. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулося понад 32 000 українців, з яких 7 198 громадян вже розглядаються як кандидати до Сил оборони

- йдеться в повідомленні.

Попереднього тижня до центрів звернувся 901 українець.

Повідомляється, що на сьогодні в Україні працює 47 рекрутингових центрів. Найвищу активність за кількістю звернень демонструють жителі Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

"Наступного року ми плануємо розширювати мережу таких центрів. Головна їх перевага у тому, що вони забезпечують прозорий та зручний процес вступу на військову службу. Кожен, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, має можливість обрати спеціальність та місце служби, а також отримати розширений пакет пільг та соціальних гарантій, які поширюються навіть на членів їхніх родин", – підкреслив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Також зазначається, що у центрах рекрутингу української армії не роздають повістки та гарантують конфіденційність. Наразі кандидатам доступні понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях.

Доповнення

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявляв УНН, що головними викликами у 2025 році для України будуть мобілізаційні заходи, залучення цивільних до війська.

В жовтні 2024 року секретар РНБО Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді повідомляв, що в Україні до лав Збройних Сил планується призвати ще більше ніж 160 тис. людей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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