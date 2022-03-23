В Эстонии заявили, что НАТО нуждается в постоянных силах в Восточной Европе для сдерживания россии

Цитата

“Подход, основанный на “войсках прикрытия”, зависит от расчета, что тот, кого сдерживают, понимает связь между прикрытием и укреплением вооруженных сил”, - сказал Всевиов.

“Зная это и понимая, что сейчас нам нужно строить оборону и сдерживание НАТО, а также европейской безопасности в целом, на долгосрочный период. Нам нужно перейти от сдерживания, основанного на “войсках прикрытия”, к сдерживанию, основанному на прямой обороне или сдерживания путем отрицания, если хотите”.

Детали

Всевиов отметил, что количество необходимых войск и техники будет зависеть от военных планировщиков и от ситуации в разных странах. Силы не должны быть настолько большими, чтобы остановить россию в любом территориальном завладении, но достаточными, чтобы оказать жесткое сопротивление.

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“Нам нужно меньше полагаться на подкрепление, зато иметь больше оборонительных сил в прифронтовых государствах в первый день. Я думаю, что у НАТО будет широкий политический консенсус относительно необходимости двигаться по этому пути, и точные детали прорабатывают”, - сказал он.

Также Всевиов отметил, что Европа и Альянс больше не смогут “вернуться в мир до 23 февраля”, когда еще россия не напала на Украину, поэтому страны будут в “совершенно новой среде безопасности”.

Добавим

Советник США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что на этой неделе будут обсуждать долгосрочные изменения позиций НАТО в Европе. В частности, детали плана будут обсуждать во время саммита Альянса в четверг, 24 марта.

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