Блінкен поспілкувався зі Столтенбергом: обговорили подальші дії НАТО у відповідь на агресію росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заходи зміцнення східного флангу Альянсу, а також подальші кроки для спільної відповіді на агресію росії проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну заяву Держдепартаменту США.
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"Держсекретар підтвердив необхідність потужної та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України й привітав поточні кроки щодо зміцнення спроможностей стримування й оборони НАТО", - зазначили відомстві.
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Блінкен підтвердив непохитну відданість США суверенітету й територіальній цілісності України на тлі війни, розв'язаної президентом росії володимиром путіним.
"Сторони також обговорили масштабну гуманітарну й оборонну допомогу, яку союзники НАТО надають Україні у двосторонніх форматах", - додали в Держдепартаменті США.
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