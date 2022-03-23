Макрон годину говорив із путіним, домовитися про припинення вогню не вдалося
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон 22 березня провів телефонну розмову із президентом росії володимиром путіним. Французький лідер годину обговорював припинення вогню в Україні, але домовитися так і не вдалося. Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на заяву Єлисейського палацу, передає УНН.
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Макрон провів уже восьму розмову з президентом рф. І хоча вона, як і всі попередні, була безрезультатною, президент Франції вважає, що не потрібно припиняти зусилля.
“Немає іншого виходу, крім припинення вогню та добросовісних переговорів між росією та Україною. Президент республіки стоїть поруч з Україною", - йдеться у заяві.
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