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Макрон час говорил с путиным, договориться о прекращении огня не удалось

Киев • УНН

 • 189768 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Французский лидер час обсуждал прекращение огня в Украине, но договориться так и не удалось. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает УНН.

Макрон час говорил с путиным, договориться о прекращении огня не удалось

Детали

Макрон провел уже восьмой разговор с президентом рф. И хотя он, как и все предыдущие, был безрезультатным, президент Франции считает, что не нужно прекращать усилия.

“Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между россией и Украиной. Президент республики стоит рядом с Украиной", - говорится в заявлении.

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