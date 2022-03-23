Макрон час говорил с путиным, договориться о прекращении огня не удалось

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Макрон провел уже восьмой разговор с президентом рф. И хотя он, как и все предыдущие, был безрезультатным, президент Франции считает, что не нужно прекращать усилия.

“Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между россией и Украиной. Президент республики стоит рядом с Украиной", - говорится в заявлении.

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