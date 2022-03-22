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Виключення росії із G20: існує ймовірність накладення вето на рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сполучені Штати та їхні західні союзники оцінюють можливість того, чи має росія залишатися в групі найбільших економік "Групи двадцяти" (G20) після її вторгнення в Україну, повідомили Reuters у вівторок джерела, які брали участь в обговореннях, передає УНН.

Виключення росії із G20: існує ймовірність накладення вето на рішення

Деталі

Джерела повідомляють, що ймовірність того, що на будь-яку спробу повністю виключити росію буде накладена вето іншими членами клубу, до якого входять Китай, Індія, Саудівська Аравія та інші, підвищує ймовірність того, що деякі країни натомість пропустять цьогорічні зустрічі G20.

"Велика двадцятка" поряд з невеликою "Групою семи", до якої входять лише США, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Велика Британія, є ключовою міжнародною платформою для координації всього - від дій по боротьбі зі зміною клімату до транскордонного боргу.

"Були дискусії про те, чи доречно росії бути частиною G20, - повідомило високопоставлене джерело в G7. - Якщо росія залишиться членом, вона стане менш корисною організацією".

Джерело в Євросоюзі окремо підтвердило обговорення статусу росії на майбутніх зустрічах G20, головування в якій зараз займає Індонезія.

"Індонезії було дуже ясно дано зрозуміти, що присутність росії на майбутніх міністерських зустрічах буде дуже проблематичною для європейських країн", - сказало джерело, додавши, що, однак, немає чіткого процесу виключення країни.

Джерело в G7 сказало, що малоймовірно, що Індонезія, або такі члени, як Індія, Бразилія, Південна Африка і Китай, погодяться виключити росію з групи.

За словами джерела, якби країни G7 натомість пропустили зустрічі G20 цього року, це могло б стати потужним сигналом для Індії. Країна викликала гнів деяких західних країн через нездатність засудити російське вторгнення та підтримати заходи Заходу проти президента росії володимира путіна.

Доповнення

"Велика сімка" була розширена до нового формату "Групи восьми", включаючи Росію, в період потепління відносин на початку 2000-х років. Але Москва була відсторонена від цього клубу на невизначений термін після анексії Криму у 2014 році.

Росія зіткнулася з натиском міжнародних санкцій із боку західних країн, спрямованих на її ізоляцію від світової економіки, включаючи, зокрема, закриття її від глобальної банківської системи обміну повідомленнями SWIFT та обмеження операцій її центрального банку.

Раніше у вівторок Польща заявила, що запропонувала представникам торгового відомства США замінити Росію у групі G20, і що ця пропозиція отримала "позитивну відповідь".

Статус Росії в інших багатосторонніх агентствах також ставиться під сумнів.

У Женеві представники Світової організації торгівлі заявили, що численні делегації відмовляються зустрічатися зі своїми російськими колегами в різних форматах.

Одне джерело із західної країни повідомило, що до тих, хто не взаємодіє з Росією в рамках СОТ, входять Європейський союз, США, Канада та Велика Британія.

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