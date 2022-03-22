Исключение россии из G20: существует вероятность наложения вето на решение

Детали

Источники сообщают, что вероятность того, что на любую попытку полностью исключить россию будет наложено вето остальными членами клуба, в который входят Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие, повышает вероятность того, что некоторые страны вместо этого пропустят нынешние встречи G20.

"Большая двадцатка" рядом с небольшой "Группой семи", в которую входят только США, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Великобритания, является ключевой международной платформой для координации всего - от действий по борьбе с изменением климата до трансграничного долга.

"Были дискуссии о том, уместно ли россии быть частью G20, - сообщил высокопоставленный источник в G7. - Если россия останется членом, она станет менее полезной организацией".

Источник в Евросоюзе отдельно подтвердил обсуждение статуса россии на предстоящих встречах G20, председательство в которой сейчас занимает Индонезия.

"Индонезии было очень ясно дано понять, что присутствие россии на предстоящих министерских встречах будет очень проблематичной для европейских стран", - сказал источник, добавив, что, однако, нет четкого процесса исключения страны.

Источник в G7 сказал, что маловероятно, что Индонезия, или такие члены, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, согласятся исключить россию из группы.

По словам источника, если бы страны G7 вместо этого пропустили встречи G20 в этом году, это могло бы стать мощным сигналом для Индии. Страна вызвала гнев некоторых западных стран из-за неспособности осудить российское вторжение и поддержать меры Запада против президента россии владимира путина.

Дополнение

"Большая семерка" была расширена до нового формата "Группы восьми", включая Россию, в период потепления отношений в начале 2000-х годов. Но Москва была отстранена от этого клуба на неопределенный срок после аннексии Крыма в 2014 году.

Россия столкнулась с натиском международных санкций со стороны западных стран, направленных на ее изоляцию от мировой экономики, включая, в частности, закрытие ее от глобальной банковской системы обмена сообщениями SWIFT и ограничения операций ее центрального банка.

Ранее во вторник Польша заявила, что предложила представителям торгового ведомства США заменить Россию в группе G20, и что это предложение получило "положительный ответ".

Статус России в других многосторонних агентствах также ставится под сомнение.

В Женеве представители ВТО заявили, что многочисленные делегации отказываются встречаться со своими российскими коллегами в разных форматах.

Один источник из западной страны сообщил, что к тем, кто не взаимодействует с Россией в рамках ВТО, входят Европейский союз, США, Канада и Великобритания.