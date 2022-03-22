Польща наполягає на виключенні росії із G20

КИЇВ. 22 березня. УНН. Польща заявила у вівторок, що запропонувала офіційним особам США виключити росію з групи найбільших економік G20 у покарання за її вторгнення в Україну, і що ця пропозиція отримала "позитивну відповідь". Про це УНН пише з посиланням на Reuters.