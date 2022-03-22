Польща наполягає на виключенні росії із G20
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Польща заявила у вівторок, що запропонувала офіційним особам США виключити росію з групи найбільших економік G20 у покарання за її вторгнення в Україну, і що ця пропозиція отримала "позитивну відповідь". Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак заявив, що це питання обговорювалося на зустрічах, що відбулися у Вашингтоні минулого тижня.
"Під час зустрічей, у тому числі з (міністром торгівлі США) Джиною Раймондо, ми виступили з пропозицією виключити росію з G20, що було зустрінуто позитивним відгуком і схваленням, і питання підлягає передачі президенту Байдену", - сказав Новак журналістам у Варшаві.
Reuters пише, що не коментуючи конкретну заяву Польщі, одне джерело в США повідомило, що росія порушила міжнародні норми, і тому її дії на багатосторонніх форумах повинні мати наслідки.
Новак додав, що польські офіційні особи запропонували передати місце росії Польщі "у зв'язку із успішним 30-річним переходом" від комуністичної держави до відкритої економіки.
"Наші співрозмовники висловили підтримку нашої позиції і заявили, що якщо досягнення одностайності в рамках G20 за винятком Росії виявиться проблемою, США можуть розглянути питання про вихід з цього клубу і створення іншої альтернативної структури", - додав він.
Доповнення
Після анексії Криму у 2014 році росія була відсторонена від членства у тодішньому клубі провідних економік "Великої вісімки" (G8). Проте G20 — набагато ширша група, до якої входять Індія, Китай, Бразилія та росії важко знайти одностайність.
Росія зіткнулася з натиском міжнародних санкцій із боку західних країн, спрямованих на її ізоляцію від світової економіки, включаючи, зокрема, закриття її від глобальної банківської системи обміну повідомленнями SWIFT та обмеження операцій її центрального банку.