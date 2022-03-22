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Польша настаивает на исключении россии из G20

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Польша заявила во вторник, что предложила официальным лицам США исключить россию из группы крупнейших экономик G20 в наказание за ее вторжение в Украину, и что это предложение получило "положительный ответ". Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Польша настаивает на исключении россии из G20

Детали

Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что этот вопрос обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.

"Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить россию из G20, что было встречено положительным отзывом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену", - сказал Новак журналистам в Варшаве.

Reuters пишет, что не комментируя конкретное заявление Польши, один источник в США сообщил, что россия нарушила международные нормы, и поэтому ее действия на многосторонних форумах должны иметь последствия.

Новак добавил, что польские официальные лица предложили передать место россии Польше "в связи с успешным 30-летним переходом" от коммунистического государства к открытой экономике.

"Наши собеседники выразили поддержку нашей позиции и заявили, что если достижение единодушия в рамках G20 за исключением России окажется проблемой, США могут рассмотреть вопрос о выходе из этого клуба и созданию альтернативной структуры", - добавил он.

Дополнение

После аннексии Крыма в 2014 году россия была отстранена от членства в тогдашнем клубе ведущих экономик "Большой восьмерки" (G8). Однако G20 - гораздо более широкая группа, в которую входят Индия, Китай, Бразилия и россии трудно найти единодушие.

Россия столкнулась с натиском международных санкций со стороны западных стран, направленных на ее изоляцию от мировой экономики, включая, в частности, закрытие ее от глобальной банковской системы обмена сообщениями SWIFT и ограничения операций ее центрального банка.

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