Блинкен пообщался со Столтенбергом: обсудили дальнейшие действия НАТО в ответ на агрессию россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом меры по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейшие шаги для совместного ответа на агрессию россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.
Цитата
"Госсекретарь подтвердил необходимость мощного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущие шаги по укреплению средств сдерживания и обороны НАТО", - отметили ведомстве.
Детали
Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне войны, развязанной президентом россии владимиром путиным.
"Стороны также обсудили масштабную гуманитарную и военную помощь, которую союзники НАТО оказывают Украине в двусторонних форматах", - добавили в Госдепартаменте США.
Напомним
Макрон час говорил с путиным, договориться о прекращении огня не удалось.