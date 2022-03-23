Блинкен пообщался со Столтенбергом: обсудили дальнейшие действия НАТО в ответ на агрессию россии

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"Госсекретарь подтвердил необходимость мощного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущие шаги по укреплению средств сдерживания и обороны НАТО", - отметили ведомстве.

Детали

Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне войны, развязанной президентом россии владимиром путиным.

"Стороны также обсудили масштабную гуманитарную и военную помощь, которую союзники НАТО оказывают Украине в двусторонних форматах", - добавили в Госдепартаменте США.

Напомним

Макрон час говорил с путиным, договориться о прекращении огня не удалось.