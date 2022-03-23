В Естонії заявили, що НАТО потребує постійні сили у Східній Європі для стримування росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Естонія закликає НАТО відмовитися від своєї позиції “військ прикриття” у Східній Європі та створити постійні сили в регіоні, які зможуть чинити опір росії. Про це у інтерв’ю виданню The Guardian розповів постійний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов, інформує УНН.
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“Підхід, заснований на “військах прикриття”, залежить від розрахунку, що той, кого стримують, розуміє зв’язок між прикриттям і укріпленням збройних сил”, - сказав Всевіов.
“Знаючи це і розуміючи, що зараз нам потрібно будувати оборону та стримування НАТО, а також європейську безпеку загалом, на довгостроковий період. Нам потрібно перейти від стримування, заснованого на “військах прикриття”, до стримування, заснованого на основі прямої оборони або стримування шляхом заперечення, якщо хочете”.
Деталі
Всевіов зазначив, що кількість необхідних військ і техніки залежатиме від військових планувальників і від ситуації у різних країнах. Сили не мають бути настільки великими, щоб зупинити росію в будь-якому територіальному заволодінні, але достатніми, щоб чинити жорсткий опір.
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“Нам потрібно менше покладатися на підкріплення, натомість мати більше оборонних сил у прифронтових державах у перший день. Я думаю, що в НАТО буде широкий політичний консенсус щодо необхідності рухатися цим шляхом, і точні деталі опрацьовують", - сказав він.
Також Всевіов зауважив, що Європа та Альянс більше не зможуть “повернутися у світ до 23 лютого”, коли ще росія не напала на Україну, тому країни будуть у “абсолютно новому середовищі безпеки”.
Додамо
Радник США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що цього тижня обговорюватимуть довгострокові зміни позицій НАТО в Європі. Зокрема, деталі плану обговорюватимуть під час саміту Альянсу у четвер, 24 березня.
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