Міністри оборони України і Польщі скоординували взаємодію перед самітом НАТО

Цитата

“Скоординували взаємодію напередодні саміту НАТО. Вдячний Польщі за тверду та послідовну підтримку українського народу у боротьбі з російським загарбником!” - цитує пресслужба міністра оборони України Олексія Резнікова, який сьогодні провів плідні перемовини з польським колегою - міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня скликав позачерговий саміт Альянсу, він відбудеться 24 березня. Головною темою стане напад і триваюча агресія рф проти України.

Відвідати захід має президент США Джо Байден.

Американський президент в межах свого візиту також відвідає Польщу, де має намір обговорити введення миротворців в Україну.