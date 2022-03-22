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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Міністри оборони України і Польщі скоординували взаємодію перед самітом НАТО

Міністри оборони України і Польщі скоординували взаємодію перед самітом НАТО

Київ • УНН

 • 136123 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністри оборони України та Польщі скоординували взаємодію напередодні саміту НАТО, який стартує 24 березня. Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства, пише УНН.

Цитата

“Скоординували взаємодію напередодні саміту НАТО. Вдячний Польщі за тверду та послідовну підтримку українського народу у боротьбі з російським загарбником!” - цитує пресслужба міністра оборони України Олексія Резнікова, який сьогодні провів плідні перемовини з польським колегою - міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня скликав позачерговий саміт Альянсу, він відбудеться 24 березня. Головною темою стане напад і триваюча агресія рф проти України.

Відвідати захід має президент США Джо Байден.

Американський президент в межах свого візиту також відвідає Польщу, де має намір обговорити введення миротворців в Україну.

Українські Національні Новини

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