Міністри оборони України і Польщі скоординували взаємодію перед самітом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністри оборони України та Польщі скоординували взаємодію напередодні саміту НАТО, який стартує 24 березня. Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства, пише УНН.
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“Скоординували взаємодію напередодні саміту НАТО. Вдячний Польщі за тверду та послідовну підтримку українського народу у боротьбі з російським загарбником!” - цитує пресслужба міністра оборони України Олексія Резнікова, який сьогодні провів плідні перемовини з польським колегою - міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня скликав позачерговий саміт Альянсу, він відбудеться 24 березня. Головною темою стане напад і триваюча агресія рф проти України.
Відвідати захід має президент США Джо Байден.
Американський президент в межах свого візиту також відвідає Польщу, де має намір обговорити введення миротворців в Україну.